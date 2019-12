Calciomercato Juventus, un rivale in meno per Pogba: il Real si ritira

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / La Juventus potrebbe avere un serio concorrente in meno nella corsa a Pogba, obiettivo dei mesi scorsi mai concretizzatosi per la volontà del Manchester United di non privarsene.

Secondo quanto svelato oggi dal quotidiano spagnolo 'AS', infatti, ilavrebbe comunicato adi non reputare più prioritario l'investimento per il francese, grazie soprattutto all'esplosione di

Calciomercato Juventus, da Valverde l'assist per Pogba

L'uruguaiano cresce a passi da gigante e la società ha riferito al tecnico che "non sembra necessario svenarsi per Pogba", visto il rendimento del centrocampista attualmente in rosa, che ha aumentato il suo valore di mercato fino a 50 milioni e ne è costati appena 5. Una buona notizia per i bianconeri, che continuano a covare il desiderio di riportare Pogba a Torino, anche se la sua situazione al Manchester United sembra essersi tranquillizzata: "Paul è il miglior centrocampsita al mondo", ha detto recentemente Solskjaer, che ha osteggiato pubblicamente la sua cessione.

