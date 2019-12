Calciomercato, De Rossi torna in Italia: si va verso l'addio al Boca

CALCIOMERCATO BOCA JUNIORS DE ROSSI / L'esperienza al Boca Juniors di Daniele De Rossi potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda. Dopo le elezioni del club argentino, il nuovo presidente è Jorge Ameal che ha rilasciato alcune dichiarazioni chiarissime: "Non so se De Rossi resterà, se andrà via o se continuerà a giocare. Qui è arrivato con un'altra dirigenza, di certo rivedremo il suo contratto".

Attualmente, come riporta il 'Corriere dello Sport', il contratto dell'ex romanista scade a dicembre 2020, ma finora a causa dei suoi problemi fisici ha disputato solo sette partite, con 360 minuti giocati: poche, per giustificare i suoi 500.000 euro d'ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Schick e il Lipsia escono allo scoperto sul futuro

Calciomercato, De Rossi verso Roma o Nazionale

L'amicizia con Burdisso, che lo ha fortemente voluto a Buenos Aires, potrebbe giocare a suo favore ("Nei prossimi mesi dimostrerà quanto vale", ha dichiarato) ma lo stesso ds potrebbe saltare e non va escluso l'addio che, a questo punto, porterebbe portare direttamente al ritiro. In tal caso, due strade si riaprirebbero: quella di allenatore nelle giovanili della Roma, o da collaboratore tecnico di Mancini in Nazionale. Entrambe, tutte da definire.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, super scambio col PSG: Paratici chiude!

Milan, Galliani accoglie Ibra e rivela: ''Offerta del Monza? Tutto vero''