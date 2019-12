Calciomercato, Osvaldo torna in campo dopo 3 anni

CALCIOMERCATO OSVALDO BANFIELD - Alla soglia dei 34 anni Pablo Daniel Osvaldo è pronto a rimettersi gli scarpini e tornare un calciatore professionista.

Dopo il ritiro del 2016 per dedicarsi alla musica con il gruppo Barrio Viejo, il centravanti argentino naturalizzato italiano sarebbe intenzionato a tornare in campo. Secondo il portale sudamericano 'El Intransigente', l'ex attaccante tra le altre die Boca Juniors avrebbe già iniziato ad allenarsi con il, la squadra per la quale fa il tifo suo padre, con cui dovrebbe firmare un contratto di sei mesi. Staremo a vedere.