Juventus, Mourinho cita Calciopoli | Paragoni scomodi

JUVENTUS MOURINHO TOTTENHAM - Sono passati più di 13 anni dallo scandalo di Calciopoli che scosse il calcio italiano, ma per alcuni la ferita è ancora aperta e sentirne parlare riporta alla mente brutti ricordi. Nella conferenza stampa che precede la sfida di oggi contro il Norwich, a tirare di nuovo fuori l'argomento è stato José Mourinho per fare un paragone un po' scomodo: "In Serie A, quando con Calciopoli la Juventus fu retrocessa in Serie B, altre squadre non scesero di categoria ma ebbero dei punti di penalizzazione a seconda del grado di coinvolgimento nello scandalo.

Una cosa che incise molto sul campionato. Qui ho trovato la stessa situazione: con ilho cominciato da -12 dalla Champions League. E' difficile colmare una distanza di 12 punti, ma adesso siamo a -3. La squadra sa che è difficile ma ci crede".

