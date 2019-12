Calciomercato Juventus, super scambio col PSG: Paratici chiude!

CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES / La Juventus continua a lavorare per imbastire con il PSG lo scambio Emre Can-Paredes. Secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', si tratta di una soluzione che dalla Vecchia Signora è reputata la migliore possibile per gennaio, sia per ragioni economiche che tecniche.

Il centrocampista, infatti, si ambienterebbe praticamente subito: all'non incrociò, ma lavorò conche ha idee molto simili alle sue e partì dalla sua base insieme a, attuale vice juventino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivi Tonali, Chiesa e Zaniolo: gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus, Paredes subito pronto

Paredes, inoltre, si è già allenato con Pjanic alla Roma (sarebbe il suo alter ego a Torino) e con Szczesny, mentre a Parigi ha incrociato Buffon e Rabiot, senza dimenticare i giorni in Nazionale con Higuain e Dybala. Il maxi-scambio alla pari darebbe ai giocatori una valutazione di 40 milioni di euro: una ricca plusvalenza, visto che Emre Can arriverebbe a parametro zero. Paratici attende l'ok di Leonardo per chiudere.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Thiago Silva dopo Ibrahimovic: il tweet che fa sognare i tifosi

Calciomercato Inter, Flamengo-Gabigol: trattativa bloccata. Sogno Premier