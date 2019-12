Calciomercato Juventus, obiettivi Tonali, Chiesa e Zaniolo: gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI / La Juventus lavora per rafforzare la sua colonia di italiani in rosa e in cima alla lista di Fabio Paratici ci sono tre nomi in vista della prossima estate: Sandro Tonali, Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo.

Secondo 'Tuttosport', per il talento del, il d bianconero proverà a sbaragliare la concorrenza offrendo già nelle prossime settimane delle importanti contropartite tecniche a Cellino (Mota Carvalho, Han) oltre, ovviamente, a un corposo assegno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, sfida totale anche al 'Tardini' di Parma

Calciomercato Juventus, il punto su Chiesa e Zaniolo

Bisognerà battere la concorrenza dell'Inter e quella del Manchester United, ma il centrocampista pare preferisca restare in Italia, come Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina avrebbe voluto partire già l'estate scorsa, e nella prossima Commisso pare sia intenzionato ad accontentarlo. Anche in quel caso, la lotta con i nerazzurri sarà serrata. Per Zaniolo, invece, il problema sarà accontentare le richieste della Roma: il suo rendimento è in continua crescita, e quindi lo è anche il suo prezzo.

