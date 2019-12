CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Gabigol, attaccante brasiliano classe 1996 di proprietà dell'Inter, è chiamato nei prossimi giorni a sciogliere gli ultimi dubbi sul suo futuro. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza nerazzurra aspetta di conoscere la decisione definitiva dell'eroe dell'ultima finale di Copa Libertadores e il tesoretto ricavato dalla cessione per muoversi in entrata con più certezze. All'appello mancano solo tre giorni alla scadenza del prestito dell’attaccante al Flamengo e i nerazzurri sperano di trovare al più presto l’acquirente visto che la fumata bianca con il club rossonero ancora non è arrivata.

Calciomercato Inter, Flamengo-Gabigol: trattativa bloccata.

Gabigol dal 1° gennaio tornerà ad essere a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter ma il suo futuro è già segnato, visto che la dirigenza nerazzurra è decisa a non puntare più su di lui. Marotta spera di incassare almeno 20 milioni, però la trattativa con il Flamengo non si è ancora sbloccata. Questo perché Gabriel Barbosa sogna una nuova chance in quell’Europa che l’ha bocciato prima all’Inter e poi al Benfica. Al momento però nessuna società inglese si è fatta avanti bussando concretamente alla porta dell’Inter. Insomma, la strada più convincente resta quella che porta sempre al Flamengo.

