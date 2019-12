CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MONZA GALLIANI / Zlatan Ibrahimovic ha deciso di ripartire dal Milan: l'attaccante svedese, dopo l'addio ai L.A. Galaxy, torna a Milano con la missione di risollevare le sorti della stagione rossonera. Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Adriano Galliani, ex dirigente del Milan oggi in carica al Monza, ha commentato il ritorno di Ibrahimovic in Italia e svelato un curioso retroscena di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il colpo Ibra: "Zlatan ha una tale forza morale, un carisma, una determinazione per cui sarà sempre decisivo. In trentuno anni di storia rossonera non ho mai visto un giocatore appenderne al muro un altro perché non si impegnava abbastanza. Zlatan porterà aria pura, tecnicamente può fare la differenza.

Ha una fisicità devastante, in quindici giorni sarà al meglio della condizione. Sarà determinante in campo e fuori. Solo un saluto: bentornato guerriero".

Il retroscena con il Monza: "Se ci ho provato? Verissimo. L’ho chiamato per proporgli un grande percorso insieme. Si è messo a ridere. Poi ha capito che non scherzavo e si è fatto serio : “Ehm, capo…”. Ha declinato l’invito e scelto il Milan, per cui va bene così. Ha scelto una soluzione che mi fa contento allo stesso modo''.

