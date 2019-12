Calciomercato Inter, il retroscena: Conte telefona a Vidal. Affare in discesa

CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / La trattativa tra l'Inter e il Barcellona per Arturo Vidal è entrata nel vivo: nonostante il tentativo della Juventus di Paratici, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare per regalare a Conte il centrocampista cileno in vista della finestra invernale di calciomercato. Dopo la notizia lanciata della denuncia del classe 1984 al club blaugrana, l'affare potrebbe decollare nelle prossime ore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, il retroscena: Conte telefona a Vidal.

L'Inter ha incassato il sì di Arturo Vidal. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Conte si è sentito al telefono nei giorni scorsi con il cileno, stringendo un patto che mette l’Inter al riparo dalle possibili evoluzioni della trattativa. Arturo ha deciso di sposare in toto il progetto nerazzurro con Marotta che è pronto a garantirgli lo stesso stipendio percepito a Barcellona, da 5 milioni netti a stagione, ma con un anno in più di contratto, dunque fino al 2022. In casa Inter non si registrano grandi preoccupazioni con Marotta e Ausilio che sanno di avere in pugno il calciatore. Al momento l’offerta nerazzurra, un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni, non è sufficiente per convincere il club catalano, che ragiona su una cessione definitiva, o comunque su un prestito che preveda l’obbligo di riscatto. È l'ultimo nodo da sciogliere prima del sì.

