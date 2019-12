CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / A Milano è partito il countdown per il ritorno in città di Zlatan Ibrahimovic: dopo l'annuncio ufficiale diramato ieri pomeriggio dalla dirigenza del Milan, spuntano nuovi dettagli sul secondo matrimonio tra il club rossonero e l'attaccante svedese. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ha firmato un contratto di 6 mesi da 3 milioni di euro più bonus: qualora gli obiettivi prefissati vengano raggiunti (gol e presenze), ecco il prolungamento di altri 12 mesi da 4,5 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>> Milan, Ibra is back: "Lo stesso Zlatan, un diavolo diverso.

Calciomercato Milan, countdown Ibrahimovic: l'arrivo in città e il numero di maglia

Zlatan Ibrahimovic è atteso a Milano il 2 gennaio per sostenere le visite mediche di rito e iniziare ad allenarsi insieme al resto della squadra sotto gli ordini di Stefano Pioli. Ma l'attaccante svedese potrebbe anticipare di un giorno il suo sbarco nella città milanese e approdare la sera prima del giorno prefissato per i test fisici. Un'altra formalità da sbrigare è quella relativa al numero di maglia: l'11 e la 9 sono indossate rispettivamente da Borini e Piatek, anche in caso di cessione il numero non potrebbe traslocare sulle spalle di un altro compagno. La numero 1 rimane una suggestione, la pista più concreta sembra portare all'opzione 21.

