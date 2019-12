CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA TER STEGEN / Marc André ter Stegen, estremo difensore tedesco del Barcellona, è sicuramente uno dei portieri più forti in circolazione. Arrivato in Spagna nel 2014, in poco tempo l'ex Borussia Mönchengladbach si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo attirando su di sé l'attenzione dei prinicipali top club europei.

Secondo quanto riportato oggi dal 'Mundo Deportivo' laha messo gli occhi su di lui ed è pronta a sfidareper portarlo a Torino la prossima estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, occhi in casa Barcellona: Paratici pensa a Ter Stegen

Il Bayern Monaco è chiamato a scegliere l'erede di Neuer e in questa ottica il connazionale è ritenuto dalla dirigenza il profilo ideale in vista del futuro. Il ritorno di Oliver Kahn al Bayern come membro dell'esecutivo potrebbe far decollare l'affare, visto che il portiere del Barcellona lo ha più volte nominato come il suo idolo d'infanzia. La Juventus ragiona sul futuro di Szczesny e Buffon: Dybala e soprattutto Rabiot potrebbero essere sacrificati sul mercato per arrivare a ter Stegen. In corsa anche il Paris Saint-Germain, al momento più defilato visto l'ottimo rendimento di Navas. Costo dell'operazione? Nel contratto dell'estremo difensore teutonico è inserita una clausola rescissoria di 180 milioni di euro: il Barça rimane tranquillo e ha avviato i discorsi per negoziare il suo rinnovo. Lo ha già informato che intende sedersi con lui durante il 2020 per iniziare a negoziare il suo rinnovamento. Al momento la pista blaugrana rimane la priorità di ter Stegen, ma la Juve ci crede. Vuole accontentare Ronaldo e costruire una squadra Galattica. A iniziare dal portiere.

