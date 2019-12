CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND CRISTIANO RONALDO DYBALA ATLETICO MADRID - Si muove il calciomercato, per gennaio e giugno. E la Juventus è pronta a sfidare le big d'Europa per accaparrarsi le prestazioni di Erling Braut Haaland. Il 19enne bomber del Salisburgo si è imposto all'attenzione degli addetti ai lavori grazie al suo straordinario ruolino di marcia in Champions League: ben otto i gol realizzati in sei partite. Impressionanti anche i numeri nel campionato austriaco, con sedici realizzazioni in quattordici presenze.

Il figlio d'arte, il padre Alf-Inge ha giocato per diversi anni in, è così finito al centro del mercato: tutte le migliori squadre europee si sono interessate a lui, ma gli ottimi rapporti col suo agente, Mino, potrebbero agevolare la Juve, pronta a chiudere subito l'operazione in vista della prossima stagione per 30 milioni di euro: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Haaland 'allontana' Dybala | Simeone è pronto

Secondo quanto sostiene 'elgoldigital.com', l'eventuale arrivo di Haaland, e la contemporanea presenza in rosa di Cristiano Ronaldo, che ha recentemente dichiarato di voler continuare la sua avventura a Torino, e Gonzalo Higuain, potrebbe 'costringere' la Juventus a prendere in considerazione eventuali offerte per Paulo Dybala. Il numero 10 è stato vicino all'addio già nell'estate scorsa, con Tottenham, Manchester United e Paris Saint-Germain che lo hanno trattato a lungo senza successo. E la situazione potrebbe riproporsi nel giugno 2020: stando a quanto riporta il media spagnolo, Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, sarebbe pronto a fare follie per 'La Joya' e formare una coppia di fuoco di altissimo livello con Edinson Cavani, in procinto di firmare con i 'Colchoneros' a parametro zero per la prossima stagione, vista la scadenza del contratto col Psg fissata al 30 giugno prossimo. La valutazione di Dybala, sotto contratto fino al 2022, si aggira sui 150 milioni di euro e, nelle scorse settimane, si è parlato dell'inizio dei colloqui per l'eventuale prolungamento. L'Atletico Madrid segue con attenzione l'evolversi della situazione, pronto a farsi avanti nel caso in cui tutte le parti in causa dovessero decidere per l'addio. Soluzione che, ad oggi, non appare quella più battuta dalla Juve né da Dybala. Staremo a vedere.

