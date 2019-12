Real Betis, UFFICIALE: rinnova Joaquin!

CALCIOMERCATO REAL BETIS JOAQUIN / Prosegue la straordinaria carriera di Joaquin. L'esterno spagnolo che il prossimo 21 luglio compirà 39 anni continuerà a giocare con la maglia del Real Betis: le parti - come annunciato dal club attraverso i propri canali ufficiali - hanno trovato un accordo fino al 30 giugno 2021.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Joacquin, che lo scorso 8 dicembre ha realizzato una fantastica tripletta contro l'Athletic Bilbao, guarda avanti e punta adesso ad una clamorosa convocazione in Nazionale per i prossimi Europei.