Leicester-Liverpool 0-4: poker e Premier League ipotecata!

PREMIER LEAGUE LEICESTER LIVERPOOL / Non si ferma la cavalcata del Liverpool. La squadra di Klopp, nonostante i tantissimi impegni, è riuscita a far suo il big match contro il Leicester, valevole per la 19esima giornata della Premier League. Al 'King Power Stadium', Firmino (doppietta per lui) e compagni hanno battuto con un netto 4-0 la seconda della classe.

Un successo importante che blinda il primo posto dei Reds: i punti di vantaggio sul Leicester (una partita in più) sono adesso 13. Davvero fantastico il ruolino di marcia del Liverpool che ha vinto ben 17 dei 18 incontri disputati.

Leicester-Liverpool 0-4: 31' e 75' Firmino, 71' Milner, 78' Alexander-Arnold