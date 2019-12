CALCIOMERCATO INTER VIDAL ALENA / E' Arturo Vidal il sogno di calciomercato dell'Inter. Non è un segreto che Antonio Conte spera di riabbracciare il centrocampista cileno: è lui l'obiettivo numero uno per la mediana nerazzurra. Un obiettivo che però rischia di complicarsi terribilmente in queste ore. Dalla Spagna, infatti, non giungono buone notizie: secondo quanto riportato da 'MundoDeportivo', il Barcellona e il Real Betis avrebbero trovato un accordo per Alena. Il calciatore è pronto a trasferirsi in prestito secco in Andalusia fin da subito. Un trasferimento che se confermato bloccherebbe la partenza di Arturo Vidal.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Inter, il futuro di Vidal è legato ad un altro centrocampista

Come più volte detto, infatti, l'addio del cileno era legato proprio ad Alena.

Calciomercato Inter, caccia al centrocampista a gennaio



Le resistenze, poi, di Valverde - il tecnico spagnolo si è sempre opposto all'addio di Vidal - rendono così ancora più complicato il ritorno in Italia dell'ex Juventus.

Con Vidal che si complica, l'Inter è dunque chiamata a guardarsi altrove alla ricerca di un centrocampista. Le piste più calde portano in Italia: i profili che stuzzicano la fantasia di Marotta sono quelli di Kulusevski, per il quale bisogna battere la resistenza del Parma e la concorrenza della Juve, e De Paul. Il centrocampista dell'Udinese è stato seguito con attenzione dai nerazzurri che in questi giorni potrebbero decidere di affondare il colpo per regalare fin da subito un rinforzo ad Antonio Conte.

