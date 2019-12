MILAN IBRAHIMOVIC PIOLI FORMAZIONE / Zlatan Ibrahimovic è pronto a fare il suo ritorno al Milan. Lo svedese ha ormai deciso di sposare il progetto rossonero e la fumata bianca è attesa per le prossime ore. Stefano Pioli al ritorno dalla vacanze potrà così abbracciare il nuovo rinforzo che in un modo o nell'altro cambierà il volto del Milan. Il tecnico è già a lavoro per modellare la squadra attorno all'asso svedese; a tremare adesso sono sono Piatek e Suso.

Se Pioli dovesse continuare a puntare sul 4-3-3, modulo con cui ha giocato dal suo arrivo a Milanello, per il polacco la panchina sarebbe inevitabile. Si complicherebbe ancor di più l'avventura in rossonero per Leao. Il portoghese sta faticando ad imporsi e con lo svedese in rosa scivolerebbe a terza scelta.

In questo caso non sarebbe da escludere una partenza in prestito durante il mercato di gennaio.

Milan, Pioli cambia modulo: Suso bocciato





La mancanza di esterni puri potrebbe però spingere Stefano Pioli ad abbandonare il 4-3-3. In questo caso il modulo più probabile sarebbe il 3-5-2. Con la difesa a tre potremmo assistere al rilancio di Caldara e alla bocciatura di Suso. Lo spagnolo ha dato prova di riuscire ad esprimersi solo da esterno destro nel 4-3-3. Il cambio favorirebbe inoltre Conti e Theo Hernandez, che avrebbero meno compiti difensivi e darebbe spazio a Leao o Piatek al fianco di Ibra.

Milan, ecco Ibra: i dettagli dello stipendio



Come detto, l'annuncio di Zlatan Ibrahimovic al Milan è atteso già nelle prossime ore. Lo svedese si appresta a far ritorno in rossonero: l'accordo è stato trovato sulla base di un contratto di sei mesi, a 3 milioni di euro netti, rinnovabile di un ulteriore anno al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. Se dovesse scattare il prolungamento - determinanti saranno i gol che metterà a segno - lo svedese andrà a guadagnare altri 4,5 milioni.

