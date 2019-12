CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ERIKSEN MOURINHO / Christian Eriksen è uno dei calciatori che potrebbe infiammare il prossimo calciomercato. Il centrocampista, che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, è destinato a lasciare il Tottenham se non a gennaio la prossima estate. Tra le squadre che stanno seguendo con interesse il danese ci sono Juventus e Inter.

Le due italiane hanno dimostrato di essere attente ai parametri zero e fiutano un nuovo grande colpo ma la concorrenza è davvero importante, con le big del calcio europeo pronte ad approfittarne.

Come dicevamo, è difficile pensare che Eriksen alla fine decida di prolungare il proprio contratto con il Tottenham. Il tecnico dei Spurs, Mourinho, che oggi lo ha schierato nella seconda parte del secondo tempo della sfida al Brighton, ha così parlato in merito al futuro del calciatore: "L'unica cosa che posso dirè che conosco il suo futuro - riporta 'SkySports' - ma non sarò io a parlare del suo futuro, deve essere lui a farlo quando vorrà. La mia sensazione è che voglia aiutarci, motivo per cui quando ho bisogno di un giocatore con le sue qualità, lo faccio giocare".

