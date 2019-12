CALCIOMERCATO MILAN XHAKA ACCORDO HERTA / Il Milan e i suoi tifosi festeggeranno a breve il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. In giornata l'accelerata decisiva che ha portato il club a chiudere praticamente il primo colpo del mercato di gennaio. Maldini, Boban e Massara adesso si guarderanno attorno alla ricerca di nuovi profili per rinforzare gli altri reparti.

Il Milan è anche alla ricerca di un centrocampista di esperienza e negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Xhaka, accostato pure a Napoli e Inter. Il calciatore è pronto a lasciare l'Arsenal ma l'Italia sembra ormai essere un lontano miraggio.

La sua destinazione sarà quasi certamente la

"Lo dico con tutta franchezza e onestà: abbiamo un accordo con l'Herta e vorremmo andare a Berlino - ammette l'agente José Noguera ai microfoni di 'Blick' - Lo abbiamo detto a Raul Sanllehi e al direttore sportivo Edu Gaspar e anche al nuovo allenatore Mikel Arteta. L'Arsenal è stato informato di tutti i passaggi, rimangono da definire solo i termini economici tra i club".

Parole chiare che non lasciano alcun dubbio. Se Xhaka sta per sfumare, un altro profilo proveniente dalla Premier League potrebbe avere più possibilità di sbarcare in Italia: stiamo parlando di Matic, desideroso di lasciare il Manchester United e di mettersi in discussione in un nuovo campionato come quello della Serie A. Il giocatore è stato accostato anche all'Inter ma attenzione all'inserimento nelle ultime ore dell'Atletico Madrid.

