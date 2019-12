CALCIOMERCATO ESTEGHLAL STRAMACCIONI / Il mistero legato alla separazione tra Andrea Stramaccioni e l'Esteghlal continua. Nei giorni scorsi, nonostante l'annuncio ufficiale dell'addio alla panchina del club iraniano, si era parlato di un clamoroso ritorno per riprendere la guida della squadra. La telenovela iraniana sembra però concludersi oggi: l'Esteghlal ha annunciato attraverso un comunicato che l'ex allenatore di Inter e Udinese non sederà più sulla panchina: "La collaborazione con Stramaccioni è conclusa, a breve l'Esteghlal annuncerà la decisione in merito alla sostituzione. Le condizioni richieste da Stramaccioni non possono essere soddisfatte. CLICCA QUI!

Secondo il sito web sportivo iraniano 'Varzesh3', Stramacconi ha stilato un elenco di 11 condizioni all'FC Esteghlal, tra cui il pagamento in anticipo degli stipendi della prossima stagione. Richieste che hanno quindi indotto la società iraniana a chiudere definitivamente il rapporto.

