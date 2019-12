CALCIOMERCATO LAZIO ENTRATE USCITE / Più in uscita che in entrata. Il mercato della Lazio non prevede grandi colpi di scena sotto il profilo degli acquisti. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria di Supercoppa italiana contro la Juventus, monitora attentamente il panorama delle

operazioni, ma non sembra intenzionata a sferrare l’attacco per un colpo importante a gennaio. Insomma, il club di Claudio Lotito intende andare avanti con gli stessi uomini fino al termine della stagione. Una rosa quella biancoceleste che finora ha dimostrato ampiamente il suo valore, raggiungendo addirittura il terzo posto con una partita ancora da recuperare nel girone d’andata.

Calciomercato Lazio, tanti esuberi e l'idea Kiyine

Per puntare alla Champions la formazione appare all’altezza, per puntare a traguardi più ambiziosi, invece, servirebbe qualche puntello soprattutto in difesa. Sistemato Durmisi al Nizza nelle scorse settimane, il direttore sportivo Igli Tare continua l’opera di sfoltimento a Formello. Gli esuberi sono Minala, Djavan Anderson e Casasola. Quattro perline che il dirigente Albanese vorrebbe piazzare per snellire l’elenco dei giocatori tesserati.

In alcuni casi le operazioni potrebbero andare a buon fine con la formula del prestito fino a giugno e, magari, con il riscatto del cartellino da parte delle società che intenderanno sottoscrivere i rispettivi affari. In uscita ci sono anche. L’esterno sinistro belga, alle prese con l’ennesimo problema muscolare, potrebbe finire sul mercato, qualora dovesse recuperare per tempo dal problema al ginocchio. Lo scorso anno, dopo un girone d’andata in cui non era mai stato praticamente utilizzato, venne schierato al San Paolo ai primi di gennaio contro il Napoli e due giorni dopo ceduto al West Ham in Premier League. Un’operazione che non si concretizzò, il belga tornò subito a Formello: non aveva superato le visite di idoneità sportiva.

Berisha, invece, sembra aver concluso il calvario dal punto di vista fisico: molti problemi avevano condizionato l’ex centrocampista del Salisburgo che in questa stagione si era messo in luce in negativo nelle poche volte in cui era stato impiegato da Simone Inzaghi. Il kosovaro, seguito alcuni club, soprattutto in Turchia, non intende lasciare la Lazio e cercherà di restare per dimostrare il suo valore. Infine, in entrata potrebbe registrarsi l’arrivo di Kiyine, centrocampista, esterno sinistro della Salernitana, altro club di proprietà del presidente Lotito. Un’operazione interna a costo zero.

