Calciomercato Inter, caccia a Vidal: il desiderio del cileno

CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / Caccia al centrocampista. La dirigenza dell'Inter continua a lavorare senza sosta per provare a regalare ad Antonio Conte il mediano giusto per rinforzare la sua squadra in vista della seconda e decisiva metà di stagione. Non è affatto un mistero che il tecnico nerazzurro abbia un debole particolare per Arturo Vidal, in cima alla lista dei desideri dell'ex Ct che cerca un centrocampista capace di offrire qualità e quantità alla sua squadra.

L'ex bianconero sarebbe perfetto ma c'è da convincere un Barcellona che proprio non molla. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, Vidal vuole tornare in Italia: il Barcellona non molla

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' l'Inter aspetta un'apertura da parte del Barcellona che nonostante l'età non ha ancora accettato l'idea di perdere Vidal. Il calciatore vuole più spazio ma non vorrebbe arrivare ad una rottura con il club catalano come testimoniato dalle sue ultime parole. Novità interessanti sulla volontà dell'ex bianconero arrivano inoltre da Nicolò Schira, che ai microfoni di 'Radio Sportiva' ha affermato: "Il suo desiderio è tornare in Italia, all'Inter. C'è ancora un po' di distanza tra domanda e offerta, ma la sensazione è che la trattativa sia incanalata in maniera positiva. Potrebbe arrivare in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto".

