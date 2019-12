CALCIOMERCATO GENOA NICOLA THIAGO MOTTA / Possibile svolta in arrivo nelle prossime ore per la panchina del Genoa. Davide Nicola balza infatti in pole per la successione di Thiago Motta: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'ex Crotone e Udinese è il prescelto della società rossoblu e si avvicina al ritorno in panchina in Serie A.

Dopo aver incassato il no di Ballardini e congelato Diego Lopez, il presidente Preziosi e il suo staff avrebbero dunque deciso di puntare sull'allenatore piemontese. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

