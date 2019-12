CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI STANKOVIC / Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Stella Rossa, smentisce il presunto interesse del club di Belgrado per Mario Balotelli. Intervistato dalla tv serba 'Pink', l'ex centrocampista dell'Inter e compagno dello stesso attaccante del Brescia ha infatti annunciato: "Balotelli a Belgrado? Sarebbe bello, ma non succederà. Per quanto riguarda Pannoncini, ho già lavorato con lui nel 2012 all'Inter con Andrea Stramaccioni e anche a Udine. Ha girato il mondo, è esperto.

Oggi definiremo i dettagli del suo contratto, sono felice che entri a far parte della mia squadra".

