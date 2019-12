CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT FUTURO / Il peso dei milioni spesi per lui sulle spalle e la necessità di giocare subito al top per Matthijs de Ligt, che ha vissuto un inizio di avventura alla Juventus non semplicissimo. Qualche problemino di ambientamento di troppo al calcio italiano e agli schemi di Sarri prima di crescere alla distanza salvo finire nuovamente agli onori della cronaca per le recenti esclusioni a favore di Demiral. Il giovanissimo centrale olandese nonostante tutto ha comunque vinto il Trofeo Kopa come miglior giocatore Under 21. I canali della Juventus hanno diffuso un’intervista speciale di de Ligt proprio a margine della consegna dell'ambito premio: "Ovviamente sono molto felice. È un premio nuovo che è stato assegnato per la prima volta lo scorso anno. E a vincere la prima edizione è stato Mbappé, un grandissimo giocatore. Sono molto onorato e orgoglioso di poter vincere. Partecipare a questo evento con giocatori così forti per me è un piacere. Sono molto felice di essere stato nominato assieme a loro". Leggi tutte le news di mercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, de Ligt resta a Torino

Nel corso dell'intervista de Ligt ha parlato anche dell'ambientamento e del futuro a Torino: "Per me è una cosa nuova, ero abituato ad Amsterdam, che è una città diversa rispetto a Torino. Qui sono felice, ho già visto moltissimi posti posti interessanti. A Torino mi trovo bene e spero di poterci restare a lungo. È stato incredibile, dal punto di vista calcistico ma anche per le cose che ho vissuto.

Ho vissuto moltissime esperienze positive, ma anche negative. Ne sono successe tante ma sono felice di aver fatto quelle esperienze. Mi ritengo una persona fortunata".

De Ligt e la chiamata prestigiosa della Juventus e gli obiettivi

De Ligt ha quindi proseguito sulla chiamata bianconera: "Ero molto orgoglioso. Quando un club importante come la Juventus ti cerca, non può che essere un grande onore. Mi è sempre piaciuta la Juventus come club, ha avuto grandi calciatori e sono molto orgoglioso di indossare questa maglia. Mi piace affrontare nuove sfide e mi piace vincerle. È una cosa importante nella vita. E questa è una sfida importante".

BONUCCI - "Sono molto felice qui, sento di migliorare ogni giorno. Mi alleno con i migliori giocatori al mondo, ci capiamo bene tra noi e ci completiamo a vicenda. So quello che lui sa fare bene e lui sa quello che so fare bene io. Cerchiamo di formare una buona coppia".

OBIETTIVI - "La cosa più importante è avere sempre voglia di imparare, crescere e diventare un giocatore migliore. Voglio vincere più trofei possibile, vogliamo raggiungere traguardi importanti. Se giochi nella Juventus devi cercare di vincere tutto. Ed è quello che voglio fare anche io. Voglio vincere tutte le partite e tutti i trofei possibili. Vedremo dove sarò in grado di arrivare".

