PREMIER LEAGUE ANCELOTTI EVERTON CHELSEA ARSENAL / Inizia nel migliore dei modi la nuova avventura in Premier League di Carlo Ancelotti. Il suo Everton si impone 1-0 sul Burnley grazie al gol firmato all'80' da Calvert-Lewin. Sconfitta casalinga per il Chelsea di Lampard, mentre Arteta, l'altro esordiente di giornata, non va oltre l'1-1 con il suo Arsenal sul campo del Bournemouth. Infine, importanti successi per Aston Villa e Crystal Palace.

Premier League, Boxing Day: risultati e marcatori

Premier League, Boxing Day: risultati e marcatori

CHELSEA-SOUTHAMPTON 0-2: 31' Obafemi (S), 73' Redmond (S)

BOURNEMOUTH-ARSENAL 1-1: 35' Gosling (B), 63' Aubameyang (A)

EVERTON-BURNLEY 1-0: 80' Calvert-Lewin (E)

CRYSTAL PALACE-WEST HAM 2-1: 58' Snodgrass (W), 68' Kouyaté (C), 90' Ayew (C)

ASTON VILLA-NORWICH 1-0: 64' Hourihane (A)

SHEFFIELD UNITED-WATFORD 1-1: 27' Deulofeu (W), 36' rig. Norwood (S)

TOTTENHAM-BRIGHTON 2-1 (h 13.30): 37' Webster (B), 53' Kane (T), 72' Alli (T)

