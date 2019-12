CALCOMERCATO ROMA NZONZI EVERTON LIONE CINA / Dieci presenze in campionato, cinque in Champions, un assist e zero gol. Questi i numeri poveri dell'avventura turca al Galatasaray di Steven Nzonzi, mediano francese che la Roma ha ceduto in prestito la scorsa estate dopo il flop della passata stagione.

L'ex Siviglia non sta convincendo per nulla neanche in Turchia e a gennaio potrebbero già cambiare le carte in tavola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Roma, dalla Premier alla Cina: i club su Nzonzi

L’avventura di Steven Nzonzi al Galatasaray sembra essere già arrivata al capolinea. La separazione con i tuchi sembra infatti cosa prossima dopo i problemi con squadra e allenatore di questa stagione altamente deludente. Secondo quanto riferito su Twitter dal collega Nicolò Schira il centrocampista transalpino lascerà il club turco già a gennaio: su di lui sono piombati Lione, Everton ed alcuni club cinesi. Colloqui in corso per il cambio di maglia.

