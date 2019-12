CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY MESSI BARCELLONA OFFERTA / Oggi Lionel Messi è un sei volte Pallone d'oro, ha vinto quasi tutto nella sua carriera stracciando record su record ed è sicuramente uno dei due calciatori migliori degli ultimi 20 anni. Nel lontano 2008 però l'argentino era ancora agli albori della sua sfavillante carriera e il suo cartellino non vale di certo tanto quanto vale oggi. Risale proprio a quell'anno un curioso aneddoto che coinvolge la 'Pulce' e il Manchester City che poteva acquistarlo per 81 milioni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Forbes, gli sportivi più pagati del decennio: Ronaldo batte Messi ma non è primo

Manchester City, gaffe su Messi: 81 milioni!

Intervistato da 'The Athletic', l'ex ad del club inglese, Gary Cook, ha raccontato come offrì 70 milioni di sterline (81 milioni di euro) per Messi: "Immaginatevi la scena, Paul col suo accento londinese che dice a Pairoj: ‘Devi dirmi cosa vuoi fare, la situazione sta diventando caotica’ . Pairoj è sdraiato su una chaise long e si sta facendo fare un massaggio. ‘Sì sì, un caos!’. In inglese ‘It’s getting messy, very messy’ Qualcosa si perde nella traduzione e, lo giuro su mia figlia, sento la frase ‘Dobbiamo prendere Messi’. Sottopongo l’offerta al Barcellona e la Premier mi chiama per avere conferma: ‘Offri 70 milioni per Messi? Ma hai perso la testa?’ mi dice Dave Richards, allora presidente di lega. Incredibilmente il Barça gli aveva detto che se l’offerta fosse stata vera, l’avrebbe presa in considerazione...”.

Il malinteso nacque in una conference call telefonica tra Thaksin Shinawatra, il suo braccio destro Pairoj Piempongsant, ancora a capo della società, Cook e un altro dirigente, Paul Aldridge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, passi avanti per Kulusevski: ecco cosa manca

Napoli, l’incredibile record di Callejon: meglio di Messi e Cristiano