CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES / Non solo questione rinnovi e obiettivi in entrata per il nuovo Napoli di Gattuso. In vista della sessione invernale di calciomercato il club azzurro ha infatti ricevuto richieste per Amin Younes.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport', l'esterno offensivo classe 1993 piace a Genoa e Werder Brema per una possibile operazione in prestito. L'ex Ajax potrebbe dunque cambiare squadre nelle prossime settimane. Si attendono ulteriori sviluppi.

