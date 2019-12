CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / AGGIORNAMENTO ORE 16.10 - Arrivano nuove conferme sulla decisione di Zlatan Ibrahimovic - anticipata settimane fa da Calciomercato.it - dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri. Come riportato da 'Sky Sport', infatti, l'attaccante svedese ha detto sì al Milan. C'è dunque l'ok definitivo del 38enne, con il club rossonero che conta ora di chiudere l'affare tra stasera e domani mattina. Ibra firmerà un contratto di sei mesi con rinnovo legato a determinate condizioni. Il suo ritorno in rossonero sarà molto presto realtà.

Il Milan, dopo un'avvio di stagione complicatissimo terminatosi con l'umiliante 5-0 in casa dell'Atalanta, lavora sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

Il primo desiderio della dirigenza rossonera è, con il quale si sta negoziando da settimane, ormai. La risposta definitiva dello svedese, secondo 'Sky Sport', è attesa nelle prossime 48 ore: per ora il club milanista non ha ancora programmato il suo arrivo in Italia, ma spera nel sì dell'ex Barcellona convinto di aver fatto tutto il possibile per convincerlo. Manca poco per dare una risposta ai tifosi rossoneri, che attendono in trepidazione: il ritorno di Zlatan a San Siro riaccenderebbe un entusiasmo spento da troppo tempo.

