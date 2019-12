SONDAGGIO TWITTER MILAN IBRAHIMOVIC PIATEK LEAO / Sono ore caldissime per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Secondo le ultime indiscrezioni l'attaccante svedese si è sensibilmente riavvicinato al club rossonero, che attende ora una sua risposta definitiva. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, secondo il 39.5% dei votanti in caso di ritorno di Ibra dovrebbe essere Piatek il sacrificato in attacco.

Il 35.2% ritiene invece che dovrebbe restare fuori, mentre il restante 25.3% sostiene che debba essere proprio il 38enne a partire inizialmente dalla panchina. La 'telenovela' Ibrahimovic potrebbe presto giungere alla sua conclusione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Elneny vicinissimo: arriva l'annuncio

Calciomercato Milan, Lampard può 'spingere' Piatek in Germania