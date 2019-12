Calciomercato Milan, Elneny vicinissimo: arriva l'annuncio

CALCIOMERCATO MILAN ELNENY / Il Milan lavora per rinforzarsi a gennaio, e in attesa del sogno Zlatan Ibrahimovic sta per mettere a segno un colpo a centrocampo. Mohamed Elneny è l'obiettivo scelto dalla dirigenza milanista, ed oggi è arrivata la conferma del padre del calciatore, Nasser, che ai microfoni di Sada Al Balad Tv ha dichiarato: "La trattativa è in fase avanzata, manca ancora la firma. L'interesse dei rossoneri è stato rinnovato e nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura.

Al Besiktas ha fatto bene, ma vuole trasferirsi in un campionato più importante come la Serie A e vestire la maglia del Milan". Il classe 1992, dopo un triennio all'Arsenal, è passato in prestito al Besiktas all'inizio di questa stagione, ma a quanto pare potrebbe presto cambiare aria e mettersi a disposizione di Pioli.

