CALCIOMERCATO MILAN ELNENY / Un nuovo Milan: a gennaio Stefano Pioli potrebbe avere tra le mani una squadra diversa da quella che ha chiuso in maniera indecorosa il 2019 con la sconfitta di Bergamo. Se di Ibrahimovic si sa ormai tutto e si attende soltanto l'ufficialità in un verso (sì sempre più probabile) o nell'altro, il mercato di Maldini e Boban non si fermerà allo svedese. Il Milan, infatti, potrebbe intervenire anche a centrocampo, in attesa di capire poi quali saranno le cessioni che rimpingueranno le casse rossonere.

Per la mediana uno dei nomi che torna di attualità è quello di Mohamed Elneny: 27 anni, centrocampista egiziano di proprietà dell'Arsenal, attualmente gioca in prestito aldove è uno dei titolari.

Calciomercato Milan, torna di moda Elneny

Lui però vorrebbe - secondo quanto si legge su 'sportmediaset.it' - lasciare la Turchia e pensa all'Italia come destinazione gradita: qualche settimana fa il suo agente fu ospite a Casa Milan e lo proposte ai rossoneri, ricevendo in risposta un "ci penseremo". L'affare ora, con l'avvicinarsi di gennaio, potrebbe tornare di moda. In stagione Elneny ha collezionato complessivamente 17 presenze su 20, saltando tre gare per squalifica.

