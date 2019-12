CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Le strade di Piatek e del Milan potrebbero dividersi a gennaio. Autore di una stagione fin qui deludente, il polacco sarebbe fortemente a rischio cessione in caso davvero di ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Si è parlato di una sua possibile cessione in prestito, nello specifico all'ex Genoa, ma appare più verosimile la voce che lo dà come partente a titolo definitivo.

Calciomercato Milan, Piatek in Bundesliga: le ultime

C'è un club della Bundesliga che potrebbe pensare a Piatek già a gennaio. Si tratta della capolista Lipsia, dove milita il calciatore ancora di proprietà della Roma Patrik Schick. Il ricco club della Red Bull potrebbe andare all'assalto del centravanti milanista qualora dovesse cedere al pressing del Chelsea per il suo bomber, Timo Werner. Secondo il 'Daily Express' Lampard lo vuole a tutti i costi già a gennaio per aggiungere un bel numero di gol al suo reparto offensivo. Per Piatek, il club di Elliott potrebbe volere almeno 25 milioni di euro.

