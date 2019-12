FANTACALCIO JOAO PEDRO CAGLIARI/ Cristiano Ronaldo, Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Andrea Belotti ed Arkadiusz Milik. Cinque stelle del campionato di Serie A, una rosa di bomber che finora in questa stagione sono dietro per numero di reti messe a segno a Joao Pedro, attaccante del Cagliari di Rolando Maran. Il brasiliano, come si direbbe in NBA, è il 'most improved player' finora di quest'annata: il giocatore più migliorato.

Si parla di ben 11 gol realizzati da Joao Pedro con soltanto due rigori. Dei numeri da capogiro considerando anche la certezza della sua presenza in campo: il brasiliano è infatti sceso in campo in tutte le partite del campionato di Serie A della squadra di Rolando Maran. La scorsa stagione Joao Pedro è andato in rete in 7 occasioni, fornendo 3 assist per i suoi compagni. Ora, con il girone di andata ancora non concluso, il classe 1992 ha migliorato di netto il suo score aumentando e non poco il suo valore per tutti i Fantallenatori.