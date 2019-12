GENOA PANCHINA MOTTA NICOLA LOPEZ / In quattro per la panchina del Genoa: dopo il no di Davide Ballardini, Enrico Preziosi è ancora in fase di riflessione per una decisione che si preannuncia fondamentale per il campionato dei rossoblù.

La formazione ligure è al momento ultima in classifica e la salvezza passa per una seconda parte di stagione senza errori, partendo proprio dalla guida tecnica.

Se Thiago Motta resta ancora in attesa della comunicazione dell'esonero che potrebbe anche non arrivare, ci sono altri tre nomi vagliati dalla dirigenza genoana: Diego Lopez un profilo a lungo accostato al Genoa, sembrava tutto fatto poi la trattativa si è fermata ma la sua candidatura resta in piedi. Così come quella di Davide Nicola, già in rossoblù da calciatore. Ma attenzione anche al ritorno di Andreazzoli: esonerato dopo otto giornate e la disfatta di Parma, l'ex Empoli potrebbe essere anche richiamato in virtù del contratto ancora in vigore. Riflessioni in corso dunque, con la squadra che si ritroverà il 29 dicembre dopo le vacanze: per quella data dovrebbe esserci più chiarezza sul nome di chi siederà sulla panchina del Genoa.