CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Adrien Rabiot è forse il simbolo di un calciomercato Juventus estivo a dir poco negativo. Arrivato a costo zero, l'ex centrocampista del PSG ha fin qui deluso le attese. Troppo lento e con poca grinta, ecco perché il classe '95 non è riuscito a entrare nelle 'grazie' di Sarri, anche se lo stessi tecnico lo ha più volte difeso pubblicamente. Ipotizzare una sua cessione a giugno non è azzardato, lo è già a gennaio, seppur diversi club sembrano intenzionati a provarci proprio nella finesta invernale alle porte.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Rabiot: cessione solo a titolo definitivo, le cifre

Nei giorni scorsi si è parlato del Lione, mentre è di queste ore la notizia di un forte interessamento da parte dell'Arsenal.

Per il 'Times', il neo manager dei 'Gunners' Mikelvuole che Rabiot come primo colpo della sua gestione, il club londinese è disposto ad accontentarlo percorrendo però la strada del semplice prestito. La Juve non lascerebbe certo partire in prestito, invece potrebbe aprire in caso di una offerta di almeno 25 milioni di euro. Per l'Arsenal si tratterebbe di un investimento di circa 60 milioni, tra cartellino e ingaggio considerando un contratto di 4 anni e mezzo. La cessione del transalpino, che guadagna circa 7 milioni l'anno, farebbe ovviamente 'risparmiare' un bel po' di soldi in chiave ingaggio, obbligando peròall'acquisto di un sostituto. A tal proposito, occhio a Leandro Paredes del Psg

