Calciomercato, Coutinho torna nel mirino della Premier League

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE COUTINHO BAYERN MONACO BARCELLONA/ Stando a quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il futuro di Philippe Coutinho, trequartista brasiliano di proprietà del Barcellona in prestito al Bayern Monaco, potrebbe tornare ad essere legato alla Premier League.

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, il Chelsea di Frank Lampard ed il Tottenham di Josè Mourinho avrebbero infatti messo nel mirino Coutinho per la prossima sessione di calciomercato estiva. L'ex giocatore dell'Inter infatti non sta impressionando in Bundesliga e il Bayern Monaco non sarebbe intenzionato a riscattarlo al termine del prestito annuale pattuito con il Barcellona.