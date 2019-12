Calciomercato Juventus, l'agente di Miranchuk risponde alle voci

CALCIOMERCATO MIRANCHUK JUVENTUS MILAN LAZIO/ Aleksey Miranchuk, attaccante tuttofare della Lokomotiv Mosca, ha impressionato nella fase a gironi di Champions League andando a segno in due occasioni in due partite contro la Juventus di Maurizio Sarri, squadra che ha chiuso il raggruppamento al primo posto.

Negli ultimi mesi Miranchuk è stato accostato a diversi club di Serie A per le prossime sessioni di calciomercato fra i quali spiccano Juventus, Milan e la Lazio di Simone Inzaghi. In merito ai vari rumors ha però parlato l'agente del russo, Vadim Shpiniev, intervenuto ai microfoni di 'Sport Express': "Non sono intenzionato a parlare delle varie voci o a commentare le fantasie di qualcuno". Una smentita netta da parte del procuratore di Miranchuk in vista dell'imminente finestra invernale dei trasferimenti.