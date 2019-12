BOXING DAY DIRETTA TV PREMIER LEAGUE / Si parte alle 13.30 con il Tottenham di Josè Mourinho, si chiude alle 21 con il Liverpool campione del Mondo che sfida il Leicester secondo in classifica: in mezzo tanto calcio e il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton. Questo il ricco programma del tradizionale Boxing Day, appuntamento ormai fisso per il campionato inglese nel giorno di Santo Stefano.

Si disputano le gare della 19esima giornata e gli spunti di interesse non mancano, partendo dallo scontro al vertice tra i Reds e le Foxes e passando dal debutto dell'ex Napoli.

Boxing Day: programma e diretta tv

Questo il programma tv del Boxing Day in Italia

Ore 13.30 Tottenham-Brighton: Sky Sport Football e Sky Sport Uno

Ore 16.00 Diretta Gol Premier League: diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno

Ore 18.30 Manchester United-Newcastle: diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno

ore 21.00 Leicester-Liverpool: diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno

Tutte le gare saranno visibili per agli abbonati anche in streaming su Sky Go

Il programma completo del Boxing Day:

Ore 13.30

Tottenham-Bringhton

Ore 16

Everton-Burnley

Chelsea-Southampton

Bournemouth-Arsenal

Aston Villa-Norwich City

Crystal Palace-West Ham

Sheffield-Watford

Ore 18.30

Manchester United-Newcastle

Ore 21

Leicester-Liverpool