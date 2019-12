CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI XHAKA / Accostato a Milan e Napoli visto la sua rottura con l'Arsenal, per il futuro di Granit Xhaka potrebbe essere arrivato il punto di svolta.

Se l'ipotesipotrebbe perdere consistenza, dopo le voci sull'interesse tedesco per Juliandel, crescono le quotazioni su una sua permanenza ai Gunners.

A farlo capire sono le parole del nuovo manager del club londinese, Arteta, che in conferenza stampa non ha lesinato complimenti al centrocampista svizzero: "Quando sono arrivato al Manchester City e avevamo bisogno di qualcuno in quella posizione, era uno dei giocatori sulla mia lista".

Calciomercato Milan e Napoli, Arteta punta su Xhaka

Le parole di Arteta fanno presagire una conferma di Xhaka, salvo nuove rottura: "Ha fatto cose buone ed ora si è bloccato in una situazione difficile che è esplosa. E' difficile cambiare lo scenario ma siamo nella direzione giusta. Ho parlato con lui e gli ho detto quanto mi piace e cosa mi aspetto da lui, quando è importante per la squadra. Sono qui per aiutarlo, siamo al suo fianco: non soltanto io ma tutto il club". Ventisette anni, da tre stagioni all'Arsenal, Xhaka ha un contratto fino al 2023 con i 'Gunners': oltre che di Milan e Napoli, per lui si è parlato anche di un possibile trasferimento al Leicester.

