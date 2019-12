CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Una clausola attiva fino al 10 gennaio, un contratto in scadenza il 30 giugno: sono queste le due date fondamentali per il futuro di Dries Mertens.

L'attaccante belga è nel suo ultimo anno di contratto con il Napoli e non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro: l'immediato sembrerebbe non essere in Germania considerato che, come riferisce 'Sky', il numero 14 azzurri avrebbe respinto la proposta del club tedesco.

Un no che si unisce a quello detto a De Laurentiis dopo l'ultima offerta per prolungare la sua permanenza a Napoli.

Calciomercato Napoli, il punto sul rinnovo di Mertens

La società partenopea ha offerto un biennale a cifre più basse di quelle attuali (circa tre milioni a stagione) ricevendo il no di Mertens la cui volontà comunque è di aspettare le prossime mosse del Napoli: anche per questo il belga ha rispedito al mittente le avances del Borussia. Il suo futuro è quindi ancora da decidere: il 10 gennaio scade la clausola da 10 milioni di euro, valida solo per l'estero, che potrebbe consentirgli di lasciare la Serie A senza attendere la fine della stagione. Tra le pretendenti anche il Manchester United

