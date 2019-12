CALCIOMERCATO INTER GIROUD / L'Inter è a caccia anche di un centravanti per la finestra di gennaio. I nomi di Fernando Llorente e Oliver Giroud sono i più gettonati dentro le mura di Viale della Liberazione, con Antonio Conte che cerca un profilo d'esperienza alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

In particolare il francese stuzzica l'ex Ct della Nazionale, che nei giorni scorsi ha aperto ad un suo addio al Chelsea ad inizio 2020 per trovare maggiore spazio in vista dei prossimi Europei.

Calciomercato Inter, pericolo Rangers per Giroud

L'ex Arsenal è tutti gli effetti una riserva alla corte die diverse squadre si sono mosse per assicurarsi i suoi servigi strapparlo ai 'Blues'.

Oltre all'Inter anche Bordeaux e Marsiglia in Francia spingono per il ritorno in patria del 33enne centravanti. Ma non solo: un'altra insidia, come scrive il 'Daily Record', arriverebbe dalla Scozia e dai Glasgow Rangers. Gl scozzesi, di recente, avrebbero fatto un tentativo per sondare il terreno per il centravanti campione del mondo.

