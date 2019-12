Calciomercato, Cavani: il retroscena sul Napoli e il futuro a Madrid

CALCIOMERCATO CAVANI NAPOLI ATLETICO MADRID / Edinson Cavani ha deciso che lascerà il Paris Saint-Germain, resta solo da capire quando. In scadenza di contratto a fine stagione, l'uruguaiano come filtra ormai da più parti ha già raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid che, in crisi realizzativa, sta spingendo per portarlo a Madrid da subito. Diego Simeone ha bisogno di gol e esperienza là davanti, per questo una volta chiusa l'intesa col 'Matador' ha provato ad anticipare i tempi dell'accordo. Secondo il portale 'UOL Esporte', però, dopo un vertice andato in scena in questi giorni tra Cavani ed il Ds dei parigini Leonardo, l'affare è destinato a concretizzarsi in estate.

Il giocatore infatti vuole onorare il contratto fino all'ultimo giorno anche per non incrinare i rapporti con la tifoseria che lo considera un idolo e avrebbe dato massima disponibilità a Leonardo, chiarendo che se il club avesse avuto bisogno di una cessione per liberare risorse a bilancio e destinarle ad altre operazioni, sarebbe stato disposto a cambiare da subito.

Calciomercato Napoli, il retroscena su Cavani

Salvo colpi di scena al momento non in programma, dunque, Cavani resterà al Psg fino a luglio per poi passare a parametro zero all'Atletico Madrid che ha battuto una folta concorrenza di club interessati al 'Matador'. Tra questi, scrive sempre 'UOL Esporte', va citato soprattutto il Napoli. Gli azzurri avrebbero fatto un tentativo molto concreto per riportare il 'Matador' al 'San Paolo', ma le cifre messe sul piatto dall'Atletico hanno tagliato fuori la società partenopea.