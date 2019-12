CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Il Milan attende la scelta definitiva di Zlatan Ibrahimovic ma nel frattempo lavora per migliorare anche gli altri reparti della rosa a disposizione di Pioli. La dirigenza del 'Diavolo' vuole intervenire per rinforzare lo scacchiere del tecnico a gennaio, dopo una prima parte di stagione disastrosa per i rossoneri. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Milan, pressing su Todibo: c'è un problema

In difesa il nome in cima alla lista di Boban e Maldini è quello di Jean-Claire Todibo, che sta trovando poco spazio al Barcellona.

Il club blaugrana avrebbe fissato a 25 milioni di euro il prezzo del giovane centrale riservandosi un diritto di recompra, con il Milan che proporrebbe invece il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Valverde, per privarsi del classe '99, chiede inoltre l'arrivo di un sostituto all'altezza

Tante le concorrenti per il cartellino di Todibo che piace a Monaco, Bayer Leverkusen, Everton e Southampton. Il Barça - scrive il 'Mundo Deportivo - per valorizzare il 19enne ex Tolosa vorrebbe cederlo ad un club ancora impegnato nelle competizioni europee: condizione, questa, che escluderebbe il Milan dalla corsa per il giocatore.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, che concorrenza per Todibo

Milan, Valverde trattiene Todibo: le ultime di CM.IT