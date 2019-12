JUVENTUS EMRE CAN / La Juventus fa spazio ad un nuovo colpo a centrocampo e prepara l'addio di EmreCan. Ufficializzata la partenza di Mario Mandzukic, che ha raggiunto nelle scorse ore Benatia in Qatar, la dirigenza juventina sta cercando acquirenti anche per il centrocampista tedesco accontonato dal tecnico Maurizio Sarri, con l'obiettivo di incassare una plusvalenza e reinvestire su un altro tassello più funzionale al progetto bianconero. Un'ipotesi calda è quella prevede lo scambio con Paredes del Psg, al momento la soluzione che pare più percorribile e conveniente per tutte le parti in causa.

Dalla Spagna, ad esempio, il quotidiano 'Estadio Deportivo', vicino ai club di Siviglia, parla di un ritorno di fiamma da parte del Betis che già la scorsa estate aveva tentato senza successo di arrivare all'ex Liverpool. In questa fase non rappresenta una priorità per il club che però ha intenzione di investire a gennaio per risalire una classifica che al momento lo vede al 13esimo posto e con i soldi del probabile riscatto di Lo Celso da parte del Tottenham avrebbe risorse importanti per un assalto credibile. Qualora dovessero aprirsi spiragli interessanti a costi d'occasione, il Betis sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo si legge.