CALCIOMERCATO INTER VIDAL / L'Inter lavora alcremente per regalare per accontentare Antonio Conte sul mercato. Rinforzi di spessore per continuare il sogno scudetto e lottare spalla a spalla con la Juventus. Non è un mistero certamente il debole del tecnico nerazzurro per Arturo Vidal, in cima alla lista dei desideri dell'ex Ct insieme a Kulusevski. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Inter-Vidal, la nuova mossa del Barcellona: le ultime di CM.IT

La strada per Vidal, alfiere della Juventus contiana e che l'allenatore rivorrebbe con sé anche a Milano, resta difficoltosa viste le resistenze del Barcellona. Il centrocampista classe '87 ha mostrato a più riprese il proprio malumore per il poco minutaggio, anche se resta un elemento molto stimato dalla dirigenza e dal tecnico Valverde.

Calciomercato Inter, il Barcellona detta le condizioni per Vidal

Il mister spagnolo considera Vidal un giocatore importante all'interno della rosa blaugrana, soprattutto per la seconda parte di stagione con lache entra nelle sue fasi calde con le sfide ad eliminazione diretta. Carisma e personalità da vendere, qualità a cui Valverde non vorrebbe rinunciare.

Come scrive il 'Mundo Deportivo', il Barça si priverà del cileno sono di fronte ad un offerta importante a gennaio. La volontà è quella di proseguire con Vidal almeno fino al termine della stagione, con Marotta e l'Inter invece che puntano al prestito del 31enne centrocampista con diritto di riscatto, o in alternativa spingersi fino ad una proposta economica intorno ai 12 milioni di euro. Cifra però ritenuta non sufficiente dai campioni di Spagna. All'indomani del Natale Vidal è un po' più lontano dal ritorno in Serie A, con l'alternativa a centrocampo che potrebbe essere Weigl del Borussia Dortmund.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, da Vidal a Kulusevski: le trattative in entrata e uscita

Calciomercato Inter, alternativa dalla Germania al sogno Vidal