CANTONA MANCHESTER UNITED VECCHI SESSO / Dopo l'era Ferguson, il Manchester United continua a faticare in Premier League, dove non è più riuscito a tornare competitivo nonostante la vittoria di un'Europa League. Nelle ultime stagioni, tra cambi di manager e meteore, i tifosi stanno assistendo a un vero e proprio picco verso il basso dei 'Red Devils'.

Una condizione che fa male anche alle bandiere storiche del club, come Eric

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il leggendario numero 7 ha utilizzato una metafora molto colorita per definire la situazione del Manchester United: "Vederlo giocare oggi è un po' come vedere un vecchio fare sesso: ci prova, ma alla fine lascia tutti un po' delusi. E quando parlo di vecchi che fanno sesso non mi riferisco a me, era solo un esempio". Intervenuto a 'Otro', Cantona si mostra però molto fiducioso in una ripresa nel futuro: "Ce la farà, perché è il club più grande del mondo".