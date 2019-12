Calciomercato Milan, primo super colpo: i dettagli del contratto

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC ACCORDO MALDINI BOBAN / Il Milan sta per trovare il maxi-regalo sotto l'albero. Dopo un lungo corteggiamento, i rossoneri stanno chiudendo per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Il campione svedese, libero da contratti dopo la fine dell'avventura con i, è sulla via di

L'appuntamento, come riporta 'repubblica.it', è per il 30 dicembre: tra pochi giorni, quindi, Ibrahimovic potrebbe essere presente già alla ripresa degli allenamenti. Niente accordo con il Napoli né ritiro, come si era ventilato, ma l'ex Juve e Barcellona sembra ormai totalmente intenzionato ad accettare l'offerta del Milan avanzata da Boban e Maldini e da Casa Milan filtra ottimismo. Il contratto durerebbe 6 mesi, con scadenza 2020, con la clausola di estensione per un altro anno, ma legata al numero di gol.