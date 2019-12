Calciomercato Inter, Sensi al Barcellona: contatti avviati, c'è la cifra

CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA SENSI VIDAL LAUTARO / Il Barcellona sta già pensando alla prossima sessione di calciomercato estivo. I blaugrana hanno intenzione di scaldare l'asse che conduce all'Inter, con diversi giocatori sul piatto. In primis i nomi di Vidal e Rakitic, che dovrebbero però restare l'intera stagione al 'Camp Nou'.

I catalani, dal canto loro, hanno puntato quelli che saranno i campioni del futuro.

Il quotidiano spagnolo 'Sport' mette in cima Lautaro Martinez e Donyell Malen, talento del PSV Eindhoven: per entrambi, però, il problema è rappresentato dal prezzo. Il Barcellona è anche alla ricerca del nuovo Xavi, individuato in Stefano Sensi: con il regista ex Sassuolo sarebbero stati già avviati dei contatti in vista dell'estate. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro.Qualche settimana fa l'agente è volato a Barcellona e in ogni caso i blugrana continuano a tenere d'occhio anche Lautaro Martinez, per cui ci vorranno più di 100 milioni di euro.