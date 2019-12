CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI RINNOVO / Lorenzo Pellegrini è diventato probabilmente il giocatore più importante di questa Roma.

Il numero 7 è tornato dall'infortunio e in queste vacanze natalizie, dopo aver modificato la sua alimentazione, ha deciso di restare nella capitale.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Non solo, perché nei prossimi mesi il calciatore discuterà il rinnovo di contratto con i giallorossi, con l'attuale scadenza fissata al 2022. Nelle previsioni c'è anche l'adeguamento di stipendio a 3 milioni di euro, ma soprattutto l'eliminazione della clausola da 30 milioni pagabili in due anni. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il rinnovo arriverà nonostante le offerte arrivate dall'Italia e dall'estero.